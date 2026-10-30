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30.10.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 169,80 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 169,80 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'908 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 170,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 208'689 adidas-Aktien.
Am 06.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 11,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (129,95 EUR). Mit einem Kursverlust von 23,47 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,57 EUR aus. Am 29.10.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,08 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.63 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.25 Mrd. EUR ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,50 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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