adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag kaum verändert

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr bei 145,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'568 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 146,25 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 145,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 146,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11'543 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 196,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,57 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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