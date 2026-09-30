adidas Aktie News: adidas gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 146,55 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'295 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 147,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 146,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90'842 adidas-Aktien.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,33 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,57 EUR je adidas-Aktie. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 6.74 Mrd. EUR gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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