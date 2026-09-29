Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’161 -0.6%  DAX 25’375 0.0%  Euro 0.9463 0.0%  EStoxx50 6’316 0.2%  Gold 4’151 0.9%  Bitcoin 69’308 -0.2%  Dollar 0.8348 0.3%  Öl 103.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Fresenius-Aktie verliert deutlich: FDA rügt Fresenius Kabi
Suche...

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 146,00 EUR abwärts.

adidas
139.36 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen

Die adidas-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 146,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'513 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 145,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117'319 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 196,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). 34,52 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 129,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 10,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,57 EUR belaufen. Am 30.07.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Kaufen-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet adidas-Aktie mit Overweight

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten