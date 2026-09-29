adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die adidas-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 146,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'513 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 145,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117'319 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 196,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). 34,52 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 129,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 10,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,57 EUR belaufen. Am 30.07.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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