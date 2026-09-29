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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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29.09.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit Abschlägen

adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 147,20 EUR ab.

adidas
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 147,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'525 Punkten liegt. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 146,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,50 EUR. Bisher wurden heute 52'653 adidas-Aktien gehandelt.

Bei 196,40 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,42 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 11,72 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,57 EUR. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,31 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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