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28.10.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas verteidigt am Mittag Vortagesniveau
Die Aktie von adidas hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 157,35 EUR.
Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 157,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'578 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 157,95 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 156,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63'824 adidas-Aktien den Besitzer.
Am 06.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 19,99 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,52 EUR. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,40 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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