adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 147,95 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'450 Punkten notiert. Bei 148,25 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 147,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 14'504 Aktien.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 196,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,75 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 12,17 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,58 EUR aus. Am 30.07.2026 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie generiert. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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