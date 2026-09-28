adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Montagvormittag fester
Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 147,95 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 147,95 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'450 Punkten notiert. Bei 148,25 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 147,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 14'504 Aktien.
Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 196,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,75 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 12,17 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,58 EUR aus. Am 30.07.2026 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie generiert. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,33 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
Kaufen-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet adidas-Aktie mit Overweight
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX höher -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. An den Börsen in Asien zeigt sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.