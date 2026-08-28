adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die adidas-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 153,85 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'498 Punkten liegt. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,00 EUR an. Bei 151,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 123'780 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,66 Prozent. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 15,53 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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