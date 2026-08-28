adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.08.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas kommt am Mittag kaum vom Fleck
Die Aktie von adidas hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 153,20 EUR.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 153,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 26'520 Punkten steht. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,65 EUR zu. Die adidas-Aktie sank bis auf 151,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 151,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63'331 adidas-Aktien umgesetzt.
Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 15,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,41 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor einem Jahr verloren
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
18:15
|EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17:58
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas kommt am Mittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Vormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/