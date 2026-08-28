adidas Aktie News: adidas kommt am Mittag kaum vom Fleck

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 153,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 26'520 Punkten steht. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,65 EUR zu. Die adidas-Aktie sank bis auf 151,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 151,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63'331 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 15,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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