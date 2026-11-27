Um 09:28 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 171,25 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'411 Punkten steht. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 169,70 EUR nach. Mit einem Wert von 170,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55'464 adidas-Aktien.

Am 06.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 188,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 10,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 24,12 Prozent wieder erreichen.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,54 EUR ausgeschüttet werden. adidas liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.25 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.63 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die adidas-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 08.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von adidas.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,63 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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