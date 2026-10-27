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27.10.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Dienstagvormittag

adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Dienstagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 157,90 EUR.

adidas
146.43 CHF -1.29%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 157,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'345 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 157,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 159,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14'881 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 189,95 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 20,30 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 EUR aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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