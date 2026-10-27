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27.10.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag ohne grosse Veränderung
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 159,90 EUR.
Die adidas-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 159,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'492 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 160,05 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,70 EUR nach. Bei 159,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53'509 adidas-Aktien.
Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (129,95 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 23,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem adidas seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,52 EUR je Aktie ausschütten. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,02 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 6.74 Mrd. EUR gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,40 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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