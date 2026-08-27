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27.08.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas am Vormittag im Minusbereich

adidas Aktie News: adidas am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 150,30 EUR.

adidas
143.23 CHF 0.92%
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Die adidas-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 150,30 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'324 Punkten steht. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 149,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 16'836 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,67 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 13,54 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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