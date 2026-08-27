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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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27.08.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas am Mittag mit grünen Vorzeichen

adidas Aktie News: adidas am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 153,10 EUR nach oben.

adidas
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Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 153,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'355 Punkten steht. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 153,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 150,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104'662 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 196,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,28 Prozent. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 15,12 Prozent Luft nach unten.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Am 10.11.2027 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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