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26.11.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 172,40 EUR nach oben.
Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:28 Uhr 1,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'149 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 174,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 172,20 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'769 Stück gehandelt.
Am 06.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,62 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem adidas seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,54 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2026. Das EPS belief sich auf 4,08 EUR gegenüber 2,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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