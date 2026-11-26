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26.11.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 173,20 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 173,20 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'242 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 174,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 136'712 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2026 auf bis zu 188,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 9,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,54 EUR aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,08 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.25 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6.63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 08.03.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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