Um 12:28 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 173,35 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'166 Punkten tendiert. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 174,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60'568 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2026 auf bis zu 188,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,04 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,54 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 7.25 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.63 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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