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26.10.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas am Vormittag stärker

adidas Aktie News: adidas am Vormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 158,15 EUR.

adidas
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Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 158,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'266 Punkten liegt. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 158,70 EUR zu. Mit einem Wert von 158,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15'646 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 191,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 17,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 17,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,52 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,40 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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