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26.10.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Mittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 160,35 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 160,35 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'376 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 160,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72'757 adidas-Aktien umgesetzt.
Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,27 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 23,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 EUR aus. Am 30.07.2026 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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