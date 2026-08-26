adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 152,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 26'249 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 153,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 152,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 152,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11'351 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,70 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Abschläge von 14,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,62 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.95 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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