adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von adidas

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 152,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'396 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 152,00 EUR. Bei 152,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123'354 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. 29,04 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 17,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,62 EUR belaufen. Am 30.07.2026 äusserte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 6.74 Mrd. EUR gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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