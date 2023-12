adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag im Tiefenrausch

Die adidas-Aktie notierte im Xetra-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 184,14 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 16'706 Punkten realisiert. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 181,68 EUR. Mit einem Wert von 183,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 1'035'464 Stück.

Bei einem Wert von 198,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 123,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 48,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 08.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -6,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5'999,00 EUR im Vergleich zu 6'408,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte adidas am 06.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

