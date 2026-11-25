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25.11.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 170,35 EUR.
Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 170,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'899 Punkten liegt. Die adidas-Aktie legte bis auf 170,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 168,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209'684 adidas-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2026 bei 188,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 10,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,54 EUR belaufen. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.25 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 6.63 Mrd. EUR eingefahren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 08.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,64 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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