Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 170,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'045 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 170,90 EUR. Bei 168,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 87'437 adidas-Aktien gehandelt.

Am 06.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 10,73 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR. Abschläge von 23,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,54 EUR. Am 29.10.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 7.25 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6.63 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 08.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,64 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Nike-Aktie stabil: Statt adidas liefert künftig Nike die Bälle für Champions League und Co.

adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform