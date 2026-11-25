|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag stärker
Die Aktie von adidas zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 170,50 EUR zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 170,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'045 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 170,90 EUR. Bei 168,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 87'437 adidas-Aktien gehandelt.
Am 06.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 10,73 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR. Abschläge von 23,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,54 EUR. Am 29.10.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 7.25 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6.63 Mrd. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 08.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,64 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Nike-Aktie stabil: Statt adidas liefert künftig Nike die Bälle für Champions League und Co.
adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
25.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
25.11.26
|adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
25.11.26
|adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
25.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.