adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 154,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'181 Punkten notiert. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 154,25 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11'969 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 21,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 15,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,62 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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