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25.08.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag auf rotem Terrain

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 152,80 EUR ab.

adidas
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Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 152,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'297 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 152,20 EUR. Mit einem Wert von 155,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 376'117 Stück gehandelt.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 28,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,95 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,41 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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