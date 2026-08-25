adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag im Plus

Das Papier von adidas konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 156,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'330 Punkten liegt. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 156,45 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62'653 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (129,95 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,73 Prozent.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,62 EUR je adidas-Aktie. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 EUR je Aktie gewesen. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von adidas.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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