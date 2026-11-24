|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag im Minus
Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 167,35 EUR.
Die adidas-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 167,35 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'134 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 163,85 EUR. Bei 167,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 320'221 adidas-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2026 auf bis zu 188,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.
adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,54 EUR aus. Am 29.10.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von adidas wird am 03.03.2027 gerechnet. Am 08.03.2028 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,64 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Nike-Aktie stabil: Statt adidas liefert künftig Nike die Bälle für Champions League und Co.
adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas gibt am Dienstagvormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.