Die adidas-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 167,35 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'134 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 163,85 EUR. Bei 167,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 320'221 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2026 auf bis zu 188,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,54 EUR aus. Am 29.10.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von adidas wird am 03.03.2027 gerechnet. Am 08.03.2028 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,64 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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