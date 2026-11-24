Die adidas-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 166,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'148 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 165,45 EUR. Bei 167,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 90'085 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 28,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,54 EUR aus. adidas liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 7.25 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 6.63 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 08.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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