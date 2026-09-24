adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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24.09.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Vormittag fester
Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 145,00 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'328 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 145,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 143,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13'527 adidas-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 196,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,45 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,58 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.
In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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