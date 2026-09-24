adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Abschlägen

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 143,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'369 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 142,45 EUR. Bei 143,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 142'790 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 27,14 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,58 EUR belaufen. Am 30.07.2026 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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