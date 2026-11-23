Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 165,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 24'876 Punkten tendiert. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 165,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 165,35 EUR. Bisher wurden heute 11'685 adidas-Aktien gehandelt.

Am 06.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 12,34 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,54 EUR belaufen. adidas veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,08 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.25 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.63 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 08.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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