Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 168,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'287 Punkten tendiert. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 168,35 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 165,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 149'222 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 10,99 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 22,67 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,54 EUR. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7.25 Mrd. EUR gegenüber 6.63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 08.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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