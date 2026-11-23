Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 166,35 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'030 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 167,10 EUR an. Bei 165,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75'161 adidas-Aktien.

Bei 188,80 EUR markierte der Titel am 06.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (129,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 21,88 Prozent wieder erreichen.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,54 EUR belaufen. Am 29.10.2026 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 7.25 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 6.63 Mrd. EUR umsetzen können.

Die adidas-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,64 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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