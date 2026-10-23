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23.10.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagnachmittag tiefer

adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 158,20 EUR ab.

adidas
144.58 CHF -0.30%
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Um 16:28 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 158,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'085 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 155,45 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 220'673 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,92 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit Abgaben von 17,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,52 EUR belaufen. Am 30.07.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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