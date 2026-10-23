adidas Aktie News: adidas fällt am Mittag

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 156,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'176 Punkten liegt. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 155,45 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 157,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109'464 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 191,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 22,31 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 20,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.95 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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