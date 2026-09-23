adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag in Rot

Die adidas-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 144,20 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'463 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 143,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 171'049 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 196,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 26,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 129,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,58 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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