adidas Aktie News: adidas zieht am Nachmittag an

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt notiert am Freitag knapp im Plus. Der DAX zeigt sich am letzten Handelstag der Woche etwas höher. Nach dem starken Vortag zeigt sich die Wall Street zum Wochenende fester. An den chinesischen Börsen ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. In Tokio findet kein Handel statt.