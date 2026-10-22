adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Donnerstagvormittag ins Minus

Die adidas-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 158,00 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'418 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 157,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,50 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35'581 Stück gehandelt.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 193,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 22,66 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 129,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,39 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie verbucht Gewinne: Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erhöht

Bernstein Research verleiht adidas-Aktie Outperform in jüngster Analyse

adidas-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie