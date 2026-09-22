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22.09.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas gewinnt am Vormittag an Fahrt

adidas Aktie News: adidas gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 144,90 EUR.

adidas
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Um 09:28 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 144,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'538 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die adidas-Aktie legte bis auf 145,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 143,95 EUR. Zuletzt wechselten 26'299 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 35,54 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 10,32 Prozent wieder erreichen.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,58 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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