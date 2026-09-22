adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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22.09.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Mittag höher
Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.
Das Papier von adidas konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 147,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'737 Punkten steht. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 143,95 EUR. Zuletzt wechselten 131'750 adidas-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 24,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.
adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,58 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 EUR, nach 2,07 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 10.11.2027 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,34 EUR je adidas-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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