adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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21.10.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag seitwärts
Die Aktie von adidas hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 158,25 EUR.
Die adidas-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 158,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'272 Punkten tendiert. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,00 EUR an. Die adidas-Aktie sank bis auf 155,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,30 EUR. Zuletzt wechselten 84'378 adidas-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Mit Abgaben von 17,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,75 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,34 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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