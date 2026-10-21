adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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21.10.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 161,85 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,4 Prozent auf 161,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'431 Punkten notiert. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 162,00 EUR. Bei 157,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 251'136 adidas-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,35 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Mit Abgaben von 19,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,75 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Das EPS belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.95 Mrd. EUR eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,34 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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