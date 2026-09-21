adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag im Minusbereich

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 140,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'452 Punkten steht. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 140,45 EUR nach. Bei 142,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'267 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 39,84 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (129,95 EUR). Mit Abgaben von 7,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,58 EUR je adidas-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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