adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 144,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'550 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 144,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 142,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 218'717 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 36,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 10,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,58 EUR aus. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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