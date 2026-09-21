Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’972 1.4%  SPI 19’780 1.4%  Dow 51’882 0.4%  DAX 25’563 1.0%  Euro 0.9421 -0.2%  EStoxx50 6’306 1.1%  Gold 4’338 -1.0%  Bitcoin 70’394 5.4%  Dollar 0.8209 -0.2%  Öl 99.7 -4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Grünenthal übernimmt Stivarga-Rechte von Bayer - Aktie im Plus
Chemie-Expansion: BASF blickt auf Standort Indien - Aktie in Grün
Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten
Vor Infomaniak-Börsengang: CEO schliesst Kapitalerhöhung nach Börsengang nicht aus
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Suche...
ETF Sparplan

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Montagnachmittag fester

adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 144,15 EUR.

adidas
136.07 CHF 1.96%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 144,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'550 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 144,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 142,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 218'717 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 36,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 10,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,58 EUR aus. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die adidas-Aktie

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht

adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten