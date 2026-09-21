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21.09.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas am Mittag im Minusbereich

adidas Aktie News: adidas am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 141,65 EUR.

adidas
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Die adidas-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 141,65 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'572 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 140,05 EUR. Bei 142,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 128'958 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,65 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 129,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 9,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,58 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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