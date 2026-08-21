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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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21.08.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag gefragt

adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

adidas
142.85 CHF 2.73%
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Das Papier von adidas konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 152,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'986 Punkten steht. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 152,80 EUR zu. Bei 152,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 25'244 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 196,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 14,67 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Am 30.07.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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