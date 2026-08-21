adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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21.08.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag freundlich
Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 153,20 EUR zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 153,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'039 Punkten notiert. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,60 EUR an. Bei 152,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 113'545 adidas-Aktien gehandelt.
Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 22,00 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,18 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 6.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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