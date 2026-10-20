adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 159,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'176 Punkten notiert. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,60 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19'158 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,25 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 18,45 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,18 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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