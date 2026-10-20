adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'235 Punkten steht. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 159,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 158,95 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104'916 Stück gehandelt.

Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,49 EUR belaufen. Am 30.07.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,02 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,18 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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