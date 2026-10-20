adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 158,80 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'235 Punkten steht. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 159,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 158,95 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104'916 Stück gehandelt.
Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,49 EUR belaufen. Am 30.07.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,02 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,18 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für adidas-Aktie
adidas-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
20.10.26
|Adidas erhöht Gewinnprognose nach Rekordquartal (AWP)
|
20.10.26
|EQS-Adhoc: adidas reports record results and increases full-year profit outlook (EQS Group)
|
20.10.26
|EQS-Adhoc: adidas erzielt Rekordergebnisse und hebt Gewinnprognose für Gesamtjahr an (EQS Group)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.10.26
|adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
20.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
adidas am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.